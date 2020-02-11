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«Зенит» обыграл «Будву» и пробился в четвертьфинал Кубка ЕКВ

20:54
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В ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ по волейболу среди мужчин «Зенит» (Санкт-Петербург) выиграл у черногорского клуба «Будва» (3:0). Счет в партиях — 25:17, 25:18, 25:21.

В первом матче «Зенит» также победил 3:0 и пробился в следующий раунд. Его соперник по 1/4 финала станет известен позднее.

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/8 финала

«Зенит» СПб (Россия) — «Будва» (Черногория) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:21)

11 февраля.

Первый матч — 3:0

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