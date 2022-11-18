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Сегодня, 13:00

Жена Икарди выложила пикантное фото в розовом купальнике

Жена Мауро Икарди показала новое фото в розовом купальнике
Виктория Кравченко
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Ванда Нара.
Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети
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Ванда Нара, жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, в социальных сетях опубликовала новый пост.

Девушка выложила снимок в ярко-розовом купальнике на пляже.

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

Мауро Икарди
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