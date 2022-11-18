Гимнастка Севастьянова выложила фото в костюме с откровенным вырезом
Каролина Севастьянова выложила фото в строгом костюме
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
27-летняя девушка выложила снимок в костюме с откровенным декольте.
Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:
«Очень элегантный образ».
«Красавица».
«Бомба».
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».
Новости