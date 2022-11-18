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Сегодня, 11:52

Гимнастка Севастьянова выложила фото в костюме с откровенным вырезом

Каролина Севастьянова выложила фото в строгом костюме
Виктория Кравченко
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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

27-летняя девушка выложила снимок в костюме с откровенным декольте.

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Очень элегантный образ».

«Красавица».

«Бомба».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».

Каролина Севастьянова
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