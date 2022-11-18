Гимнастка Севастьянова выложила фото в костюме с откровенным вырезом

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих соцсетях.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

27-летняя девушка выложила снимок в костюме с откровенным декольте.

Подписчики в комментариях отреагировали на ее образ:

«Очень элегантный образ».

«Красавица».

«Бомба».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».