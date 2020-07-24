«Я так устала от лицемерия и лжи...» Откровенный пост жены Семака

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака опубликовала новый пост в Instagram.

«Я так устала от лицемерия и лжи... Несколько лет назад, очистив окружение от токсичных людей, почувствовала необыкновенную легкость, с тех пор подпуская к себе только тех, кто близок по духу — в основном творческих, независимых личностей, генерирующих крутые идеи, — написала Анна Семак. — С друзьями у нас есть негласное правило — никого не обсуждать — если слышу от малознакомого человека рассказ о том, что некая Маша сказала про некую Лену какую-то чушь, не имеющую отношения к моей реальности, спрашиваю в лоб: «а зачем ты мне это рассказываешь?» Обычно ответа нет.

Токсичное окружение адаптировалось, мутировало, научившись притворяться светлячками. Все до дрожи ждут откровений с непременной оговоркой: «я никому не скажу, только не тормози!» Когда про меня говорят «на самом деле она непростая», люди даже не представляют истинной степени сложности. Трехступенчатая система аутентификации для такого стратега как я — обычное дело. Положение обязывает. «Будьте просты как голуби и мудры как змеи». С простыми людьми я рубаха-парень, но фальшь чувствую кожеи? и никогда не ошибаюсь.

Говорю только то, что готова услышать о себе в будущем от совершенно незнакомых людей и никогда никому ничего по-настоящему значимого — такое только Богу и мужу. Частенько, проверяя, даю человеку вброс — любои? бред с претензиеи? на сенсацию, и жду откуда прилетит — как тесен мир, новости расходятся мгновенно. Дальше все понятно. Какие чувства возникают у меня к таким людям, которые признаются в любви, а за спиной расстреливают из гавномета? Никаких. Мне жалко, что они живут в несогласии с собои?, при встрече непременно останусь вежливой. Человек слаб, кто из нас не падал...

Больно, когда сталкиваешься с нечистоплотностью в благотворительности и понимаешь, что стал пешкой в чьей-то жестокой, циничной игре. Вопрос: «как же так?!» больше себе не задаю. Ce la vie. Чувствую себя так, будто с меня сняли кожу, но и это пройдет. Меня каждый раз передергивает оттого, что передавая подарки, люди настойчиво ждут «благодарности» в сториз, используя эту возможность, как доступную рекламу. Не дарите мне, пожалуйста, ничего в таком случае. Пусть в нашей жизни все будет искренне и только по любви".

Сергей и Анна Семак женаты с 2008 года. У них родились трое общих детей, также пара удочерила девочку в 2016 году.