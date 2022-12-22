«Люблю ее новую грудь»: теннисистка Жук потанцевала в бикини и поразила фанатов стройной фигурой
Бывшая теннисистка Софья Жук выложила у себя в соцсетях новое видео.
В ролике девушка танцует в бикини.
Фанаты спортсменки остались довольны новым постом девушки и похвалили ее фигуру.
«Вот это блестяще».
«Нужно отметить, что Софья — огонь!»
«Люблю ее новую грудь».
«Что за худышка такая красивая?»
«Огонь девчонка».
Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.
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