Тарасова о номере Бузовой и Соловьева: «Нежнятина!»

Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова осталась довольна очередным выступлением Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева на шоу «Ледниковый период».

— Нежнятина! Профессионально очень. Я очень рада, Оля, что ты смогла, что тебя не трясло нисколько. Ты делала прекрасно все. Ты прямо жила в этой музыке. Интересная постановка, исполнение, вы каждую деталь прочувствовали, я даже не ожидала. Я честно рада, потому что такой прогресс! И ноги очень тянула, и выворачивала! Мне очень понравилось!