«Сколько шляп на фото?» Ошеломительное фото Ефимовой

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую откровенную фотографию в Instagram. На фото она в стильной шляпе. Несколько шляп также можно заметить на заднем плане.

— Сколько шляп вы можете сосчитать на фото? — написала спортсменка.

28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр (одна бронзовая и две серебряные медали), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.