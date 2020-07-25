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«Сколько шляп на фото?» Ошеломительное фото Ефимовой

10:14
Юлия Ефимова. Фото Instagram.
Юлия Ефимова. Фото Instagram.
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую откровенную фотографию в Instagram. На фото она в стильной шляпе. Несколько шляп также можно заметить на заднем плане.

— Сколько шляп вы можете сосчитать на фото? — написала спортсменка.

28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр (одна бронзовая и две серебряные медали), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDDkPHMpYLc/

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