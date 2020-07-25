«Сколько шляп на фото?» Ошеломительное фото Ефимовой
10:14
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую откровенную фотографию в Instagram. На фото она в стильной шляпе. Несколько шляп также можно заметить на заднем плане.
— Сколько шляп вы можете сосчитать на фото? — написала спортсменка.
28-летняя Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр (одна бронзовая и две серебряные медали), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
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