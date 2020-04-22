Русская бывшая девушка Роналду показала, как выглядела в юности
18:46
Бывшая возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду — российская супермодель Ирина Шейк — опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Девушка поздравила с днем рождения свою сестру Татьяну.
Ирина показала подписчикам совместную фотографию с Татьяной из юности.
35-летний Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года. В январе 2015-го пара рассталась.
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