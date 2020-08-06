Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram. В нем она пожаловалась на свою первую любовь.

— Просто в юном возрасте мы более чувствительные, восприимчивые и впечатлительные, — написала Севастьянова в Instagram. — Так что любая серьезная эмоция воспринимается слишком ярко. И остается глубоко в подсознании. Не стоит это сравнивать с сознательным возрастом и на это равняться. Вообще, я считаю, первая любовь — это не любовь, а эмоции, которые мы испытываем в первый раз, а так как опыта нет, кажется, что это что-то серьезное, а на деле оказывается, что нет. У меня вообще первую любовь даже вспоминать не хочется.

Ранее Севастьянова встречалась с известным российским хоккеистом Александром Овечкиным, но их роман продлился недолго.