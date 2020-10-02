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«Немного летнего настроения через объектив». Актриса Арзамасова выложила фото в белой одежде

14:58

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

«И немного летнего настроения через объектив», — подписала снимок Арзамасова.

captainressurect: «Такой хищный вид, и одновременно мягкий. Вывод: Лиза — котенок».

zloysaruman: Елизавета, у вас глаза светятся".

natali112128: «Как всегда: само очарование!»

alexi_mus656: «Летняя воздушная Лиза».

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