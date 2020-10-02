«Немного летнего настроения через объектив». Актриса Арзамасова выложила фото в белой одежде
14:58
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
«И немного летнего настроения через объектив», — подписала снимок Арзамасова.
captainressurect: «Такой хищный вид, и одновременно мягкий. Вывод: Лиза — котенок».
zloysaruman: Елизавета, у вас глаза светятся".
natali112128: «Как всегда: само очарование!»
alexi_mus656: «Летняя воздушная Лиза».