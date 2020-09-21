«Не верится, что я мама двух детей в 22». Нежное фото Кудрявцевой

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, супруга форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева Яна Кудрявцева опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она с двумя детьми.

«Так и живем, — написала Кудрявцева. — Не верится, что я мама двоих детей! Мне сейчас 22 года! Но совсем скоро будет 23».

22-летняя Яна Кудрявцева — серебряный призер Олимпиады-2016 в многоборье, 13-кратная чемпионка мира. Кудрявцева и Кугрышев вместе с 2018 года. У них двое дочерей — Ева и Зоя.