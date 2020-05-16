«Насколько надо быть узколобым». Жена Ковальчука жестко ответила хейтерам

Жена нападающего «Вашингтона» Илья Ковальчука Николь Ковальчук опубликовал новый пост в Instagram, в котором жестко раскритиковал хейтеров в социальных сетях.

— Слушаи?те, меня удивляют некоторые боты-моралисты, которые пишут мне в директ гадости с закрытых страниц. Вот вы серьезно!? — написала Николь Ковальчук. — Насколько надо быть узколобым чтобы оценивать жизнь совершенно незнакомого вам человека, через призму своих примитивных понятии?! Во-первых, для тех кто сомневается, что тело своеи? мечты можно обрести своим собственным трудом, я «пашу» в зале (в даннй? момент дома) 5 днеи? в неделю. К тому же правильно питаюсь и очень люблю свое тело и поэтому всегда нахожу время для занятии? спортом. Частенько мне пишут: «как вам не лень заниматься», «для чего...» Лень — это отсутствие мотивации, а отсутствие мотивации берется из незнание себя. Чтобы узнать себя — нужно саморазвиваться (и помнить, что теория это хорошо, но без практики бесполезное занятие).

Во-вторых, некоторым почему-то не дано понять, чтобы добраться до конечного пункта и встретиться с буквои? Я, нужно прои?ти до этого все буквы в алфавите, начиная с первои?. Проделывается огромная работа во всех сферах жизни, где строится все кирпичик за кирпичиком на протяжении многих лет... но мозг некоторых настырно закрывает огромную часть проделанного пути, и наивно полагают, что все случается само собои?.

В-третьих, негатив, которыи? человек выплескивает в сторону другого, говорит о «сбоях» в его внутреннем мире. Вместо того чтобы круглосуточно взглядом сверлить экран своего телефона и искать изъяны в чужих жизнях, намного продуктивнее заняться своеи?. Идите глубже уважаемые боты-моралисты!