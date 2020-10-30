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«Красотка внеземных масштабов». Севастьянова сразила подписчиков фотографией в купальнике

02:59
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram. 25-летняя спортсменка сделала снимок в бассейне в белом купальнике.

«Портофино», — написала Севастьянова, указав город, в котором сделана фотография.

Подписчики Севастьяновой были впечатлены снимком и оставили восторженные комменатрии под публикацией: «Красотка внеземных масштабов», «Крассавица», «Ты просто шикарна», «Какой красивый купальник! Подчёркивает все достоинства».

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