Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила фигуристку Алину Загитову с завершением сезона шоу «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка Пхенчхана дебютировала в роли телеведущей, Исинбаева в течение сезона входила в жюри.

«Поздравляю тебя, милая Алина, с дебютом! Любая победа требует усердия и ежедневного труда!

Было сложно, но ты справилась! Уверена, ты станешь лучшей в профессии «спортивная журналистика». И, может быть, однажды, возьмешь интервью у моей Евы после победы на Ролан Гаррос", — написала Исинбаева в Instagram.