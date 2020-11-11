Исинбаева сравнила себя с российской моделью Шейк

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева сравнила себя с известной моделью Ириной Шейк.

«Говорят, мы похожи. А вы что думаете?» — написала у себя в Instagram Исинбаева, прикрепив к посту свое фото и фотографию Шейк.

Исинбаева была мэром прибрежного кластера на Олимпиаде в Сочи-2014, а модель Шейк участвовала в церемонии открытия Игр, пронеся табличку с надписью «Россия». Также, Шейк несколько лет встречалась с португальским нападающим Криштиану Роналду.