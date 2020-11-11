  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Исинбаева сравнила себя с российской моделью Шейк

13:11
Елена Исинбаева и Ирина Шейк. Елена Исинбаева. Фото Instagram
Елена Исинбаева и Ирина Шейк.
Теги:

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева сравнила себя с известной моделью Ириной Шейк.

«Говорят, мы похожи. А вы что думаете?» — написала у себя в Instagram Исинбаева, прикрепив к посту свое фото и фотографию Шейк.

Исинбаева была мэром прибрежного кластера на Олимпиаде в Сочи-2014, а модель Шейк участвовала в церемонии открытия Игр, пронеся табличку с надписью «Россия». Также, Шейк несколько лет встречалась с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир