Исинбаева и Авербух показали номер на шоу «Ледниковый период»
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выступила вне зачета на шоу «Ледниковый период». Прославленная спортсменка принимала участие в новом сезоне в качестве члена жюри, но говорила, что хочет тоже выступить и продемонстрировать свой номер.
После завершения финала она вышла на лед, а компанию ей составил призер Игр-2002, хореограф и продюсер передачи Илья Авербух. Пара станцевала под саундтрек из культового британского ситкома «Дживс и Вустер».
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