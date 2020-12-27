Исинбаева и Авербух показали номер на шоу «Ледниковый период»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выступила вне зачета на шоу «Ледниковый период». Прославленная спортсменка принимала участие в новом сезоне в качестве члена жюри, но говорила, что хочет тоже выступить и продемонстрировать свой номер.

После завершения финала она вышла на лед, а компанию ей составил призер Игр-2002, хореограф и продюсер передачи Илья Авербух. Пара станцевала под саундтрек из культового британского ситкома «Дживс и Вустер».