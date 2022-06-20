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Сегодня, 09:09

Гимнастка Севастьянова показала фото в красном бикини, подчеркивающим грудь

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Личные соцсети Каролины Севастьяновой
Каролина Севастьянова на пляже в Монте-Карло.
Фото Личные соцсети
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила снимок в красном купальнике на пляже в Монте-Карло.

Каролина Севастьянова на пляже в Монте-Карло. Фото Личные соцсети
Каролина Севастьянова на пляже в Монте-Карло.
Личные соцсети

Ранее девушка показала откровенное фото в платье в горошек.

27-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка Игр-2012 в Лондоне (Великобритания). Также она является двукратной чемпионкой Европы.

Каролина Севастьянова
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