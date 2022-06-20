Самая красивая спортсменка мира выложила видео, как купается в миниатюрном купальнике
Немецкая бегунья Алиса Шмидт в социальных сетях выложила видео, как купается в миниатюрном купальнике.
Алиса Шмидт.
Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Личные соцсети
Ранее девушка в спортивном купальнике показала свою фигуру.
Шмидт специализируется на беге. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года и медалисткой национального первенства Германии.
Издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.
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