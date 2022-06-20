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Сегодня, 09:59

Самая красивая спортсменка мира выложила видео, как купается в миниатюрном купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети
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Немецкая бегунья Алиса Шмидт в социальных сетях выложила видео, как купается в миниатюрном купальнике.

Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Личные соцсети
Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Личные соцсети

Ранее девушка в спортивном купальнике показала свою фигуру.

Шмидт специализируется на беге. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года и медалисткой национального первенства Германии.

Издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.

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