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«Где твой Тарзан?» Гимнастка Севастьянова показала свою фигуру в мокром купальнике

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в джунглях
14:00
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя спортсменка показала подписчикам фото в мокром белом купальнике в джунглях.

«Жизнь в джунглях», — написала Севастьянова.

«А где твой Тарзан?» — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).

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