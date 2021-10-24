«Где твой Тарзан?» Гимнастка Севастьянова показала свою фигуру в мокром купальнике
Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в джунглях
14:00
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя спортсменка показала подписчикам фото в мокром белом купальнике в джунглях.
«Жизнь в джунглях», — написала Севастьянова.
«А где твой Тарзан?» — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).
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