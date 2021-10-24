«Где твой Тарзан?» Гимнастка Севастьянова показала свою фигуру в мокром купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя спортсменка показала подписчикам фото в мокром белом купальнике в джунглях.

«Жизнь в джунглях», — написала Севастьянова.

«А где твой Тарзан?» — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).