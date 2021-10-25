«Бесконечные ножки». Гимнастка Севастьянова показала фото в колготках
12:39
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка сфотографировалась в черном боди и колготках.
«Бесконечные ножки», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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