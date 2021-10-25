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«Бесконечные ножки». Гимнастка Севастьянова показала фото в колготках

12:39
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка сфотографировалась в черном боди и колготках.

«Бесконечные ножки», — отреагировал один из подписчиков спортсменки в комментариях.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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