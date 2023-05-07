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Сегодня, 14:25

«Вау, как грудь быстро растет»: Загитова выложила фото в нежном купальнике с отдыха

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новое фото. Девушка показала снимок из бассейна на фоне пальм. На ней был надет нежно-розовый купальник.

Подписчики в комментариях оценили снимок фигуристки:

«Красотка среди массовки».

«Крашиха».

«Вау, как грудь быстро растет».

20-летняя Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.

Алина Загитова
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