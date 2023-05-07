«Вау, как грудь быстро растет»: Загитова выложила фото в нежном купальнике с отдыха
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новое фото. Девушка показала снимок из бассейна на фоне пальм. На ней был надет нежно-розовый купальник.
Подписчики в комментариях оценили снимок фигуристки:
«Красотка среди массовки».
«Крашиха».
«Вау, как грудь быстро растет».
20-летняя Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.
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