«Это чума». Фигуристка Степанова слегка оголила грудь и удивила поклонников

Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала откровенное фото в Instagram. 25-летняя спортсменка показала подписчикам кадр с фотосессии, на которой она позирует в пиджаке и купальнике, слегка оголив грудь.

«Это чума», — отреагировал один из поклонников Степановой.

«Боже», — написала в комментариях фигуристка Софья Самодурова.

Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.