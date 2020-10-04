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«Это чума». Фигуристка Степанова слегка оголила грудь и удивила поклонников

19:47
Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала откровенное фото в Instagram. 25-летняя спортсменка показала подписчикам кадр с фотосессии, на которой она позирует в пиджаке и купальнике, слегка оголив грудь.

«Это чума», — отреагировал один из поклонников Степановой.

«Боже», — написала в комментариях фигуристка Софья Самодурова.

Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.

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