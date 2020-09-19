«Думала, что умру этой ночью». Жена Семака рассказала о сильном отравлении

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна на своей странице в Instagram рассказала о сильном отравлении.

«Я думала, что умру этой ночью. Все случилось неожиданно.

Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома, кроме меня и детей никого не было, Сергей с командой улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит.

Первая версия заставила вспомнить случай с Алексеем Навальным. И хоть умом я понимала, что фигура моя для политических и прочих диверсий ничтожна мала, живое воображение внушало — по дороге из кухни до пункта назначения суп в бумажном контейнере следовал без охраны. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенный в тот день официант, в беспамятстве сыпанувший в блюдо стрихнин.

Вторая версия сводилась к отравлению грибами. Всего один ядовитый вид в корзине — и ты рискуешь отправиться на тот свет. От нашего шеф повара Вики Мосиной, регулярно проводящей грибные трипы с микологом, я слышала немало страшных историй.

Третья версия склонялась к сердечному приступу, и по совокупности нарастающих симптомов становилась самой реальной.

Утро минувшего дня началось со стрессовой ситуации, по дороге на работу я почувствовала себя так, будто из меня вынули позвоночник.

К обеду хотелось лечь на асфальт, попросить кого-то отвезти меня в тихое безопасное место и спрятаться в шкафу. Несколько раз я повторила опасные слова, от которых отреклась давным-давно.

Меня забрала Наташа. Я лежала у горящего камина незадолго до грибного супа, тяжело вздыхала и жаловалась подруге, окончательно позабыв, что в моем случае сила слова имеет вид брошенной в ночное небо молнии.

То, что со мной случилось, как выяснилось, называется панической атакой — эту маленькую смерть я организовала себе сама, силой намерения, изъявив желание откланяться раньше времени.

К утру все прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт.

Мой путь — это путь созидания, благодарности и любви, а жалобы, нытье, осуждение, позиция жертвы, бессильно свесившей лапки, неминуемо приведут в погибель," - написала Анна Семак.