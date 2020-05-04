Бывшая жена Кержакова вновь затронула тему домашнего насилия

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, в своем Instagram вновь затронула тему домашнего насилия.

— Если честно, я в легком, но приятном шоке от фильма Регины Тодореноко о домашнем насилии. Это максимально крутой и нужный проект! — написала Тюльпанова в социальной сети. — Я многое знаю об отношениях «тирана-жертвы», прочла множество книг, работала с психологами, но, тем не менее, ничего лично я не могу поделать с тем, что правовой стороны этого вопроса просто-напросто не существует.

Я считаю, что мы априори не в состоянии формировать свое детство и отрочество, но каждый из нас способен формировать и менять свое сознание, будучи взрослыми, осознанными людьми.

Другое дело, что, как правило, агрессоры не признают за собой психологические отклонения, считая, что с ними-то все окей, о чем и рассказывается в этом фильме.

Дико, что в 21-м веке, в 2020 году наша страна абсолютно никаким образом не регулирует этот вопрос, девушки терпят побои, психологическое насилие (а оно, поверьте, ни чуть не менее ужасно, чем физическое), а физическое насилие до сих пор декриминализировано.

Что уж говорить о психологическом насилии, если психотерапию как науку большинство людей в нашей стране в принципе не воспринимают.

Сколько еще женщин должны стать жертвами, сколько должны вынести трупов и украсть детей, сколько женщин в проплаченных судах должны оказаться наркоманками и алкоголичками прежде, чем этот закон будет принят?!

Несмотря на это, до сих пор существуют вещи, о которых мне стыдно говорить именно по причине того, что наше общество не воспринимает жертв домашнего насилия. А сколько я знаю тех, кто до сих пор молчит, потому что смысла говорить об этом нет, ведь ничего не изменится.

Наше законодательство реально развязывает руки всем тем, кто бьет, унижает и психологически доминирует.