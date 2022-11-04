Теннисистка Жук покрасовалась упругой попой и большой грудью на фото в розовом бикини

Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала в своих социальных сетях новое фото.

Девушка выложила снимок в розовом купальнике, покрасовавшись упругой попой и большой грудью.

В начале октября 2022 года 22-летняя теннисистка сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.