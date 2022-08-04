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Сегодня, 07:26

Жабер вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе, где может сыграть с Кудерметовой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер одержала победу во втором круге турнира в Сан-Хосе. В двух сетах она переиграла американку Мэдисон Кис — 7:5, 6:1.

Следующим соперником Жабер будет победительница матча Клер Лю — Вероника Кудерметова.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 2) — Элизабет Мандлик (США, Q) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5)

Онс Жабер (Тунис, 3) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 6:1

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