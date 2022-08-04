Жабер вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе, где может сыграть с Кудерметовой
Теннисистка из Туниса Онс Жабер одержала победу во втором круге турнира в Сан-Хосе. В двух сетах она переиграла американку Мэдисон Кис — 7:5, 6:1.
Следующим соперником Жабер будет победительница матча Клер Лю — Вероника Кудерметова.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 2) — Элизабет Мандлик (США, Q) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5)
Онс Жабер (Тунис, 3) — Мэдисон Кис (США) — 7:5, 6:1
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