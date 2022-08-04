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Сегодня, 11:52

Тарпищев — о победе Касаткиной над Рыбакиной: «Это не показатель, надо философски смотреть на вещи»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Сан-Хосе над Еленой Рыбакиной из Казахстана (1:6, 6:2, 6:0).

«Ее выступление в Сан-Хосе, выход в четвертьфинал, как и ранее победа над Рыбакиной — это не показатель. Надо философски смотреть на вещи. Спортсмены после перелета втягиваются и готовятся к Открытому чемпионату США. Главное, что все наши ребята в порядке, не болеют и играют», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Следующим соперником Касаткиной будет победительница матча Кэролайн Доулхайд — Арина Соболенко.

Источник: https://tass.ru/sport/15391291
Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
Шамиль Тарпищев
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