Тарпищев — о победе Касаткиной над Рыбакиной: «Это не показатель, надо философски смотреть на вещи»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Сан-Хосе над Еленой Рыбакиной из Казахстана (1:6, 6:2, 6:0).

«Ее выступление в Сан-Хосе, выход в четвертьфинал, как и ранее победа над Рыбакиной — это не показатель. Надо философски смотреть на вещи. Спортсмены после перелета втягиваются и готовятся к Открытому чемпионату США. Главное, что все наши ребята в порядке, не болеют и играют», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Следующим соперником Касаткиной будет победительница матча Кэролайн Доулхайд — Арина Соболенко.