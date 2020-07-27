Вероника Кудерметова: «Долгое время я стыдилась разницы в возрасте с мужем»

Теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о знакомстве со своим мужем.

- Вообще, когда мне было лет 12-13, мой бывший тренер говорил: «Одна девочка вышла замуж за тренера, ты представляешь»? — цитирует теннисистку официальный сайт ТРК «Новый век». — А потом сама в такую же ситуацию влипла. Вообще, наверное, эта практика имеет место быть в спорте. С тренером ты проводишь очень много времени. Когда я в первый раз увидела Сергея, я вообще не понимала, кто это. Я не знала, что он тренер Веры Звонаревой, и не слышала, что Сергей - бывшая модель известных брендов. Но как увидела, мне сразу человек был симпатичен. Поэтому... Ну, как-то так произошло (смеется).

В 16 лет он мне просто нравился, а о чем-то большем я даже и не задумывалась. Наверное, сказывалось мое воспитание. Такие мысли были для меня недопустимы. Даже когда мне исполнилось 18, и мы начали встречаться, мне порой все равно было стыдно из-за разницы в возрасте и того факта, что он мой тренер.

- А как отец отреагировал на все это?

- Сергей, прежде всего, поговорил с моей мамой. Мне кажется, она больше всех переживала. Ну, как все мамы. Папа отнесся спокойно.