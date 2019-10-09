Соболенко и Кенин квалифицировались на «малый» итоговый турнир WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка София Кенин квалифировались на WTA Elite Trophy, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Кроме того, туда отобрались британка Джоанна Конта, хорватка Петра Мартич, а также американка Мэдисон Киз. 12 теннисисток будут поделены на четыре группы по три в каждой. Победительница каждой группы выйдет в полуфинал.

Турнир пройдет в китайском Чжухае, его призовой фонд составит 2,4 миллиона долларов.