Шарапова наслаждается пребыванием во Флоренции. Фото

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в своем Twitter.

- Прыгай высоко, ешь много. Я поняла тебя, Флоренция, - подписала теннисистка мини-коллаж из фотографий себя в прыжке и пасты.

Шарапова заявлена на US Open. В своем последнем матче экс-первая ракетка мира проиграла в первом круге Уимблдонского турнира Полин Пармантье, снявшись с третьего сета при счете 0:5.