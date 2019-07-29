09:14 | Теннис — WTA

Шарапова наслаждается пребыванием во Флоренции. Фото

1
Обсудить

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в своем Twitter. 

- Прыгай высоко, ешь много. Я поняла тебя, Флоренция, - подписала теннисистка мини-коллаж из фотографий себя в прыжке и пасты.

Шарапова заявлена на US Open. В своем последнем матче экс-первая ракетка мира проиграла в первом круге Уимблдонского турнира Полин Пармантье, снявшись с третьего сета при счете 0:5.

 

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ