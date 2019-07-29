Шарапова наслаждается пребыванием во Флоренции. Фото

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в своем Twitter.
- Прыгай высоко, ешь много. Я поняла тебя, Флоренция, - подписала теннисистка мини-коллаж из фотографий себя в прыжке и пасты.
Шарапова заявлена на US Open. В своем последнем матче экс-первая ракетка мира проиграла в первом круге Уимблдонского турнира Полин Пармантье, снявшись с третьего сета при счете 0:5.
Jump high, eat lots. I got you, Florence 🇮🇹 🤗 pic.twitter.com/KwfgBpl8iB— Maria Sharapova (@MariaSharapova) July 29, 2019
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