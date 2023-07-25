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Сегодня, 10:37

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила после победы над украинкой Даяной Ястремской

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Лозанне (6:0, 6:2) пошутила о своем уровне игры.

16-летняя спортсменка призналась, что намерена попасть в ближайшее время в топ-50.

«Очень довольна своей сегодняшней победой. Я показала великолепный уровень тенниса. Хотя лучше уточните это у моего тренера (смеется). Топ-50 — это новая цель, если я смогу. Если нет, у меня есть еще 20 лет, чтобы сделать это», — цитирует Андрееву сайт WTA.

В матче первого круга турнира в Лозанне Андреева со счетом 6:0, 6:2 представительницу Украины Даяну Ястремскую.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей пары Леолия Жанжан (Франция) — Эмма Наварро (США, 5).

На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвертого круга, уступив в трех сетах американке Мэдисон Кис.

На данный момент она занимает 59-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Мирра Андреева
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