Тимофеева поднялась на 126 позиций и вошла в топ-100 чемпионской гонки WTA
Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась на 126 позиций в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 99-е место.
19-летняя спортсменка выиграла турнир в Будапеште (Венгрия). В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.
В топ-10 без изменений — лидируют Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свентек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).
Россиянки Элина Аванесян (64) и Диана Шнайдер (107) поднялись на пять строчек.
Рейтинг Чемпионской гонки WTA от 24 июля 2023 года:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 6455
2. Ига Свентек (Польша) — 5685
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891
4. Джессика Пегула (США) — 2975
5. Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936
6. Онс Жабер (Тунис) — 2781
7. Петра Квитова (Чехия) — 2355
8. Каролина Мухова (Чехия) — 2150
9. Коко Гауфф (США) — 2115
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 2040
14. Вероника Кудерметова — 1858
16. Дарья Касаткина — 1707
20. Екатерина Александрова — 1533
24. Анастасия Потапова — 1431
60 (59). Мирра Андреева — 570
64 (69). Элина Аванесян — 545
99 (125). Мария Тимофеева — 325
105 (112). Диана Шнайдер — 291