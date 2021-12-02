Представители МОК проведут личную встречу с Пэн Шуай в январе

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) проведут личную встречу с китайской теннисисткой Пэн Шуай, сообщает пресс-служба организации.

«Мы, как и многие люди, выражаем обеспокоенность по поводу безопасности Пэн Шуай. В связи с этим представители МОК вчера пообщались с ней по видеосвязи. Мы предложили ей всестороннюю поддержку, договорились, что продолжим поддерживать с ней контакт и договорились о личной встрече в январе следующего года», — говорится в тексте заявления МОК.

2 ноября 2021-го Пэн Шуай опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям. Спустя некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели. Позднее спортсменка написала открытое письмо главе WTA Стиву Саймону, а затем пообщалась по видеосвязи с президентом МОК Томасом Бахом.

Вчера, 1 декабря, в WTA объявили о приостановке проведения турниров из-за ситуации с Пэн Шуай.