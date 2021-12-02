ITF выступила с заявлением в поддержку Пэн Шуай
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявление в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай.
The ITF, as the governing body of tennis, stands in support of all women's rights.— ITF (@ITFTennis) December 2, 2021
Full statement: pic.twitter.com/GOGuOeyOyI
«ITF, как руководящий орган тенниса, стоит на позиции поддержки всех прав женщин, — говорится в заявлении. — Прежде всего, мы беспокоимся о благополучии Пэн Шуай. Ее обвинения должны быть расследованы. Мы будем поддерживать все усилия по разрешению ситуации, как публично, так и за кулисами».
2 ноября 2021 года Пэн Шуай опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям. Спустя некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.
В связи с исчезновением Пэн Шуай в Сети выразили обеспокоенность Новак Джокович, Даниил Медведев, Наоми Осака и другие спортсмены. Сообщения сопровождались хештегом #WhereIsPengShuai («ГдеПэнШуай»).
В связи с делом Пэн Шуай WTA решила отказаться от проведения турниров в Китае.
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