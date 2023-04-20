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Сегодня, 17:05

Потапова обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Виктория Кравченко
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Анастасия Потапова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла британку Кори Гауфф (6:3, 6:2) в 1/8 финала турнира в Штутгарте.

В третьем круге россиянка сыграет с победителем пары Татьяна Мария (Германия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 4).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США, 5) — 6:3, 6:2

Анастасия Потапова
Кори Гауфф
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