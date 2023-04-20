Потапова обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла британку Кори Гауфф (6:3, 6:2) в 1/8 финала турнира в Штутгарте.
В третьем круге россиянка сыграет с победителем пары Татьяна Мария (Германия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 4).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США, 5) — 6:3, 6:2
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