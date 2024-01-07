Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:43

Потапова из-за травмы снялась с турнира в Аделаиде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что снялась с турнира в Аделаиде.

22-летняя россиянка 8 января должна была сыграть с украинкой Лесей Цуренко в 1/16 финала турнира.

«Я действительно с нетерпением ждала соревнований в Аделаиде, но, к сожалению, из-за травмы, полученной в Брисбене, мне придется сняться с соревнований, чтобы у меня был шанс выступить здоровой в Мельбурне. Мы с командой сделаем все возможное, чтобы подготовиться к Australian Open», — написала Потапова в соцсетях.

Потапова получила травму в матче против Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан, в четвертьфинале турнира в Брисбене. Она отказалась продолжать матч после поражения со счетом 1:6 в первом сете.

Анастасия Потапова
0
Читайте также
Григорий Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Бессеберга
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф обыграла Свитолину и стала победительницей турнира в Окленде

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости