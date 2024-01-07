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Сегодня, 11:13

Рыбакина после победы над Соболенко поблагодарила ее за игру

Виктория Кравченко
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к белоруске Арине Соболенко после победы в финале турнира в Брисбене — 6:0, 6:3.

«Поздравляю Арину с отличной неделей и с отличным прошлым сезоном и надеюсь, что мы обязательно встретимся в Мельбурне. Думаю, будет еще одна отличная битва. Несмотря на счет, против тебя всегда тяжело играть. Мы всегда подталкиваем друг друга, и, по-моему, это здорово, благодаря этому мы прогрессируем, поэтому надеюсь, так будет и дальше», — сказала Рыбакина после победы.

24-летняя Рыбакина отдала сопернице три гейма за матч. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

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