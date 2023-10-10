Павлюченкова со счетом 6:0, 6:0 разгромила Фетт в первом круге турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Хорватии Яной Фетт в первом круге турнира в Гонконге, не отдав сопернице ни одного гейма — 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 50 минут.

Павлюченкова 7 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Фетт ни одного эйса, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:0, 6:0