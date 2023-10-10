Блинкова на отказе Путинцевой вышла во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Гонконге.

В 1/16 финала турнира соперница Блинковой Юлия Путинцева из Казахстана при счете 6:4, 2:6, 5:1 в пользу россиянки отказалась продолжать встречу. Всего теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

В следующем круге Блинкова сыграет против Присциллы Хон из Австралии.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 2:6, 5:1 отказ 2-го игрока