Остапенко сыграет в третьем круге турнира в Дубае с Калинской
Латвийка Елена Остапенко обыграла швейцарку Лулу Сун во втором круге турнира в Дубае — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 22 минуты.
В третьем круге Остапенко встретится с россиянкой Анной Калинской, которая ранее обыграла испанку Кристину Букшу.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лулу Сун (Швейцария, WC) — 6:4, 6:3
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