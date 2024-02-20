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20 февраля, 15:50

Остапенко сыграет в третьем круге турнира в Дубае с Калинской

Виктория Кравченко
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Латвийка Елена Остапенко обыграла швейцарку Лулу Сун во втором круге турнира в Дубае — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 22 минуты.

В третьем круге Остапенко встретится с россиянкой Анной Калинской, которая ранее обыграла испанку Кристину Букшу.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лулу Сун (Швейцария, WC) — 6:4, 6:3

Анна Калинская
Елена Остапенко
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