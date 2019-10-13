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Остапенко прокомментировала выход в финал турнира в Линце, где сыграет с 15-летней Кори Гауфф

09:19
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Латвийка Алена Остапенко после выхода в финал турнира в Линце отметила, что перед финалом с 15-летней Кори Гауфф сосредоточится исключительно на своем теннисе.

— Здорово, что я вышла в финал, — цитирует wtatennis Остапенко. — Конечно, я приехала на этот турнир без каких-либо ожиданий, просто хотела выиграть как можно больше матчей, потому что этот сезон получился не очень хорошим. И классно, что я вышла в финал на одном из последних турниров сезона. Круто, что я так закончу год.

Гауфф — классная теннисистка, очень молодая. Это будет хороший финал. Матч будет сложным, но я сосредоточусь на себе и буду получать удовольствие.

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