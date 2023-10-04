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Сегодня, 08:37

Остапенко обыграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Представительница Латвии Елена Остапенко победила американку Джессику Пегулу в третьем круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2.

Остапенко вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Джессика Пегула (США, 4) — 6:4, 6:2

Теннис
Джессика Пегула
Елена Остапенко
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