Остапенко обыграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Представительница Латвии Елена Остапенко победила американку Джессику Пегулу в третьем круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2.
Остапенко вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Марта Костюк (Украина).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Джессика Пегула (США, 4) — 6:4, 6:2
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