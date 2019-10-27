Киченок и Клепач выиграли WTA Elite Trophy в парном разряде

Победительницами парного турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) стали украинка Людмила Киченок и словенка Андрея Клепач. В финале они обыграли китайскую пару Дуань Инин/Ян Чжаосюань — 6:3, 6:3.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Людмила Киченок/Андрея Клепач (Украина/Словения, 2) — Дуань Инин/Ян Чжаосюань (Китай, 1) — 6:3, 6:3