Киченок и Клепач выиграли WTA Elite Trophy в парном разряде
12:07
Победительницами парного турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) стали украинка Людмила Киченок и словенка Андрея Клепач. В финале они обыграли китайскую пару Дуань Инин/Ян Чжаосюань — 6:3, 6:3.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Людмила Киченок/Андрея Клепач (Украина/Словения, 2) — Дуань Инин/Ян Чжаосюань (Китай, 1) — 6:3, 6:3
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