Касаткина сыграет с Крюгер во втором круге турнира в Чарльстоне

Амеирканская теннисистка Эшлин Крюгер одержала победу в первого круга турнира в Чарльстоне. В двух сетах она выиграла у румынки Габриэлы Ли — 7:6 (7:0), 6:3.

Матч продолжался 1 час 46 минут.

Следующей соперницей Крюгер будет россиянка Дарья Касаткина.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эшлин Крюгер (США) — Габриэла Ли (Румыния, Q) — 7:6 (7:0), 6:3