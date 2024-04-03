Потапова показала кадры с фотосессии для WTA
Российская теннисистка Анастасия Потапова показала подписчикам кадры с официальной фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Пару кадров с фотосессии для WTA, которая прошла в Индиан-Уэллсе... По-моему, получилось неплохо», — написала Потапова в своих социальных сетях.
Анастасия Потапова.
Фото WTA
Анастасия Потапова.
Фото WTA
Теннисистка на турнире в Индиан-Уэллсе дошла до четвертьфинала, где со счетом 0:6, 5:7 проиграла украинке Марте Костюк.
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