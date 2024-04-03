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Сегодня, 17:59

Потапова показала кадры с фотосессии для WTA

Виктория Кравченко
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
Анастасия Потапова.
Фото WTA
Анастасия Потапова.
Фото WTA
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Российская теннисистка Анастасия Потапова показала подписчикам кадры с официальной фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Пару кадров с фотосессии для WTA, которая прошла в Индиан-Уэллсе... По-моему, получилось неплохо», — написала Потапова в своих социальных сетях.

Анастасия Потапова.
Фото WTA
Анастасия Потапова.
Фото WTA

Теннисистка на турнире в Индиан-Уэллсе дошла до четвертьфинала, где со счетом 0:6, 5:7 проиграла украинке Марте Костюк.

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