Эрика Андреева обыграла Уотсон и вышла в финал «челленджера» в Андорре

Россиянка Эрика Андреева обыграла Хэзер Уотсон из Великобритании в полуфинале «челленджера» в Андорре. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и закончилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:0 в пользу Андреевой.

Россиянка сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. У британки — 2 эйса, 3 двойных ошибок и 2из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В финале 19-летняя Андреева сыграет с победителем встречи Марина Бассольс (Испания) — Ализе Корне (Франция).