Дмитриева считает, что при помощи Турсунова у Александровой появилась уверенность

Советская теннисистка Анна Дмитриева отреагировала на победу россиянки Екатерины Александровой на травяном турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Меня удивило, что более менее известные теннисистки сошли на турнире в Хертогенбосхе. Что мужской, что женский турнир — получились непредсказуемыми. За Александрову можно порадоваться. Она работает с Турсуновым. Их договор был рассчитан до конца «Ролан Гаррос». Не знаю, продлили они его или нет. Можно сказать, что у нее появилась уверенность, которой ей не хватало. Думаю, что не без помощи Турсунова», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

В финале турнира Александрова в трех сетах обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Она во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.