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Сегодня, 22:55

Касаткина проиграла Коллинз в финале турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото CharlestonOpen, Соцсети

Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Даниэль Коллинз в финале грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) — 2:6, 1:6.

Матч длился 1 час 19 минут. Касаткина за игру сделала 1 эйс и допустила 5 двойных ошибок. У Коллинз — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Коллинз выиграла второй турнир WTA подряд. 30 марта она победила Елену Рыбакину (Казахстан) в финале Майами — 7:5, 6:3. Всего на счету 30-летней американки 4 титула на турнирах WTA.

Касаткина проиграла 10-й финал турнира WTA и пятый — подряд. Для 26-летней россиянки поражение также стало третьим подряд в решающих матчах за титул в этом году после Аделаиды-2024 и Абу-Даби-2024. На ее счету 6 титулов.

Теннис
Дарья Касаткина
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