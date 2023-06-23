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Сегодня, 18:38

Четвертьфинальные матчи турнира в Берлине перенесены на субботу из-за дождя

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игровой день на турнире WTA 500 в Берлине отменен из-за затянувшегося дождя.

Все четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде перенесены на субботу, 24 июня.

Россиянка Элина Аванесян и хорватка Донна Векич, а также гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова начнут свои четвертьфинальные матчи в 11.30 по московскому времени. Вслед за ними на корт выйдут россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также француженка Каролин Гарсия и чешка Петра Квитова.

По окончании четвертьфинальных матчей на центральном корте назначены полуфиналы с участием победительниц.

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
Элина Аванесян
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