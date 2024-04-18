Бадоса рассказала о характере травмы, которую получила на турнире в Штутгарте

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что получила разрыв большой приводящей мышцы бедра во время матча второго круга турнира в Штутгарте.

Ранее 26-летняя спортсменка снялась с поединка против белоруски Арины Соболенко по ходу третьего сета. В процессе матча она запрашивала медицинский тайм-аут.

«Сегодняшнее медицинское обследование выявило небольшой разрыв большой приводящей мышцы бедра. Я и вся моя команда будем работать над тем, чтобы иметь возможность сыграть в Мадриде. Вы все знаете, насколько особенным для меня является играть перед вами. Я собираюсь сделать все, чтобы попасти на эти корты», — написала теннисистка в своих соцсетях.

В феврале Бадоса из-за проблем со спиной не смогла доиграть матч в первом круге турнира в Дубае против представительницы Швейцарии Лулу Сан.

Бадоса является бывшей второй ракеткой мира. За карьеру она выиграла три турнира WTA.